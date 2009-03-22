Яценюк не видит альтернативы доллару

Народный депутат, глава фонда Open Ukraine, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает спекуляциями дискуссии о возможности изменения золотовалютного стандарта.

Об этом он сказал вчера в программе «Свобода на «Интере» во время включения из Бельгии, где он участвовал в Брюссельском форуме.

«Что касается вопроса о новой мировой валюте, то это больше спекуляции, которые могут иметь очень негативный эффект в целом на мир, потому что сейчас все находятся в сложной экономической ситуации, и в такой ситуации появляются разного рода слухи, абсолютно не подтвержденные модели о том, то ли это будет другая валюта, то ли новые центры влияния», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Сегодня он не видит альтернативы доллару США.

По словам политика, сейчас продолжаются дискуссии о том, что центр мирового влияния может перейти в Китай, Индию или какую-либо другую страну, или могут появиться новые центры влияния в мировой экономике и политике.

«Позволю себе не согласиться с таким тезисом. Я не вижу в краткосрочной перспективе возможностей для изменения центров мирового влияния», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его убеждению, именно это должно позиционировать украинскую внешнюю политику.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, четко понятно, что альтернативы европейской интеграции для нашего государства нет, но необходимо осознавать и то, что Украина не является изолированной и что она является частью глобальной экономики.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Украина никому не нужна, если она имеет, например, конфликт с Российской Федерацией. При этом он отметил, что Россия - это страна, в которую Украина продает 30% своих товаров, с которой Украина имеет самую протяженную границу, и которая находится очень близко как территориально, так и экономически. «Поэтому для нас важно восстановить отношения с Российской Федерацией, и иметь четкий и прагматичный диалог», - сказал он.