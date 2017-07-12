Госгеонедра отказывали Розенблату во внесении поправок в закон о янтаре - Бояркин

Бывший глава Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин направил заявление в НАБУ с требованием выяснить ситуацию с янтарным скандалом Розенблата. Также экс-чиновник заявил о своей готовности отчитаться НАБУ за все решения, принятые им в должности руководителя ведомства.

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Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Как и обещал, обратился к НАБУ с требованием выяснить ситуацию с коррупционным янтарным скандалом. Будучи и.о. Держгеонадр, я ни разу не принял предложения Розенблатта о внесении изменений в закон о янтаря, потому что они не соответствовали требованиям законодательства и экспертности. Поэтому, как я и ожидал, мои оппоненты начали целенаправленную дискредитацию моей деловой репутации в СМИ. Еще раз подчеркиваю: я готов отчитаться в НАБУ о каждом своем шаге и каждое свое решение в должности руководителя Держгеонадр», - пишет Бояркин.

Как ранее отмечалось в СМИ, накануне детективы НАБУ задержали охранника нардепа Борислава Розенблата при получении взятки в 200 000 долларов за содействие в получении лицензии на добычу янтаря.