Эпопея с назначением аудитора НАБУ: антикоррупционный комитет заслушивает кандидатов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заслушивает кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на кандидата от парламента в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель комитета Егор Соболев отметил, что 15 минут будет отведено на вопросы к кандидатам от членов комитета, 5 минут - на вопросы к ним от общественности, а на финальное обсуждение кандидатов отводится 30 минут.

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После этого состоится рейтинговое голосование за кандидатуры на должность аудитора для рекомендации их парламенту.

Соболев напомнил, что в комитет поступили документы и заявки на участие от 9 человек.

Позже один из кандидатов - доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаила Буроменский - был выбран Кабмином аудитором НАБУ по правительственной квоте, поэтому его кандидатура снимается.

Также комитет решил, что участвовать в конкурсе не будет гражданин США Фарид Попал, который подал свои документы в комитет тогда, когда срок подачи заявок уже истек.

Итак, у комитета осталось 8 кандидатов.

Первым комитет заслушивает выдвинутого ранее фракцией БПП Найджела Брауна, вокруг ситуации с которым велись жаркие споры.

Как сообщал УНИАН, 21 марта ВР не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил профильный комитет ВР, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и БПП, не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности. Браун подал заявку на повторный конкурс.

Также в конкурсе хотят принять участие гражданка США, украинка по происхождению, адвокат Марта Борщ, испанский прокурор Карлос Кастресана. Их обоих рекомендует коалиция «Реанимационный пакет реформ».

Украинский Хельсинский союз вместе с Конгрессом национальных общин Украины рекомендуют профессора кафедры правосудия КНУ им. Шевченко Александру Яновскую и заслуженного юриста, адвоката и профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, а также юриста и исполнительного юриста Украинского Хельсинского союза Аркадия Бущенко.

У двух кандидатов отсутствуют рекомендации, они являются самовыдвиженцами. Это прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГНС Управления надзора в уголовном производстве города Киева Евгений Дудко и пенсионер Валерий Небога.