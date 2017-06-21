Позор для Верховной Рады: в Европарламенте обеспокоились назначением аудитора НАБУ - нардеп

Двое депутатов Европарламента направили в Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции письмо с беспокойством по поводу конкурсной процедуры назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания комитета сообщил его председатель Егор Соболев.

«Впервые мы с вами получаем письмо от двух депутатов Европарламента: Ребекка Хармс и Петрас Аустрявичус подписались под этим письмом», - сказал депутат.

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Он процитировал письмо, в котором авторы отмечают, что их проинформировали о том, что антикоррупционный комитет Верховной Рады «может проголосовать за кандидата на должность аудитора НАБУ без обсуждения и проведения собеседований со всеми кандидатами, предоставившими свои документы».

«Это не соответствует предусмотренным процедурам отбора и может подорвать честный и прозрачный выбор кандидатов на должность аудитора, поскольку не все кандидаты, которые борются за эту должность, хорошо известны всем членам комитета», - зачитал Соболев.

Он добавил, что авторы письма просят комитет соблюдать прозрачные процедуры и провести интервью со всеми кандидатами.

Со своей стороны, Соболев отметил, что это «позор для всего комитета и для Верховной Рады Украины в целом». «Потому что, когда в Европарламенте обсуждают наше желание без каких-либо дискуссий, в нарушение собственных процедур назначить аудитора Антикоррупционного бюро, - значит, действительно предлагается нечто совершенно плохое», - сказал председатель комитета.

Он напомнил, что по вопросу назначения аудитора НАБУ был проведен открытый конкурс, после чего состоялся еще один, повторный конкурс. «И теперь мы не можем провести очень простую процедуру - собеседования с участниками», - сказал Соболев и призвал членов комитета не увеличивать уровень этого позора.

На сегодняшнем заседании комитета депутаты больше часа не могли определиться с внесением в повестку дня пункта по обсуждению информации о лицах, подавших документы на конкурс на должность аудитора НАБУ, а также по законопроектам, касающимся функционирования НАПК. Споры продолжались и о назначении даты проведения собеседований.

В настоящее время заседание комитета продолжается, к рассмотрению этого вопроса также планируется возвращаться. В то же время на заседание были приглашены дипломатические представители разных стран, которые все это время просто наблюдали за спорами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада до сих пор не назначила аудитора НАБУ от парламента, поскольку депутаты не могут прийти к согласию по поводу кандидатуры на эту должность.

По состоянию на 3 мая в комитет поступило девять заявок для участия в конкурсе. Из них семь полностью соответствуют заявленным требованиям, то есть содержат необходимый перечень документов, в частности, резюме и рекомендации.

В конкурсе хочет принять участие гражданка США, которая является украинкой по происхождению, адвокат Марта Борщ, испанский прокурор Карлос Кастресана. Их обоих рекомендует Реанимационный пакет реформ. Также заявку подал выдвинутый ранее фракцией «БПП» Найджел Браун.

Среди кандидатов - профессор кафедры международного права Института международных отношений Михаил Буроменский, который имеет рекомендацию Украинского Хельсинского союза, GRECO и ОБСЕ.

Украинский Хельсинский союз вместе с Конгрессом национальных общин Украины рекомендуют профессора кафедры правосудия КНУ имени Шевченко Александру Яновскую и заслуженного юриста, адвоката и профессора, заведующего кафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, а также юриста и исполнительного юриста Украинского Хельсинского союза Аркадия Бущенко.

В двух кандидатов отсутствуют рекомендации, они являются самовыдвиженцами. Это прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГНС Управление надзора по уголовному производству города Киева Евгений Дудко и пенсионер Валерий Небога.

Кроме того, 5 мая, когда срок подачи заявок уже истек, в комитет поступило еще одна заявка - от гражданина США Фарида Попала.

В то же время 26 мая Кабинет министров Украины завершил процедуру собеседований с кандидатами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте и единогласно избрал на эту должность Михаила Буроменского - доктора юридических наук, председателя делегации Украины в GRECO.