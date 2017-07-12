Совместные проекты и углубление сотрудничества: в "Укроборонпроме" рассказали, о чем договорились с НАТО (видео)

НАТО и ГК «Укроборонпром» углубят сотрудничество по развертыванию совместных проектов и ускорения перехода предприятий Концерна на выпуск продукции по стандартам НАТО. Такие результаты встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга и гендиректора «Укроборонпрома» Романа Романова, передает пресс-служба концерна.

"Максимальное количество бронетехники и ракетного вооружения уже делается на предприятиях «Укроборонпрома» по стандартам НАТО. Украинские военно-транспортные самолеты уже выпускаются с широким использованием комплектующих мировых лидеров, которые стоят на технике стран-членов НАТО. На сегодня большое количество предприятий «Укроборонпрома» также настойчиво работает в направлении сертификации предприятий по стандарту AQAP (Allied Quality Assurance Publications) 2000 серии», – отметил глава Концерна Роман Романов.

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Отмечается также, что генеральный секретарь НАТО и глава «Укроборонпрома» обсудили дальнейшие перспективы стратегических транспортных перевозок для стран-членов НАТО по программе SALIS, которые выполняют самолеты «Антонова» Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и Ан-22 «Антей».

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженных Сил Украины.

Для проверки работы всех систем самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.