НАТО увеличивает трастовые фонды для помощи украинской армии – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Североатлантический альянс по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО увеличивает трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака «Казацкий крест борцам за свободу» вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ Киевского патриархата в Сумах.

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"На этой неделе прошла Комиссия Украина-НАТО, увеличены трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, противодействия киберпреступности, оздоровления украинских воинов, оказания психологической реабилитации ветеранов АТО", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Киеве состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО по случаю 20-й годовщины Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.