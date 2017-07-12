Сегодня в Киеве откроется саммит Украина - ЕС

Сегодня в Киеве открывается XIX саммит Украина - Европейский Союз.

Двухдневная встреча начнется вечером рабочим ужином лидеров ЕС с президентом Украины Петром Порошенко.

В составе делегации Евросоюза - президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, еврокомиссары Сесилия Мальмстрем и Йоханнес Хан.

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В четверг, 13 июля, в 11.00 начнется непосредственно пленарное заседание саммита, после которого в 12.30 Порошенко, Туск и Юнкер дадут совместную пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, накануне высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что саммит приветствует окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое вступит в силу с 1 сентября. Соответствующее решение было принято 11 июля, накануне саммита, в рамках Совета по экономическим и финансовым вопросам. «Саммит состоится, как мы это расцениваем, в очень положительный момент в наших отношениях. К саммиту Соглашение об ассоциации будет ратифицировано всеми и вступит в силу 1 сентября. Это то, за что боролись европейские институты», - сказал он.

По словам чиновника, лидеры ЕС и Украины обсудят процесс реформ и выполнение Соглашения об ассоциации, ситуацию с безопасностью, включая состояние выполнения Минских договоренностей, последствия аннексии Россией Крыма и региональную политику в свете предстоящего саммита «Восточного партнерства», который пройдет в ноябре в Брюсселе.

Он также заявил, что саммит даст «хорошую возможность подтвердить наши обязательства по дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС», даст возможность ЕС подтвердить "свою сильную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, мирному решению конфликта и выполнению Минских договоренностей». «ЕС подтвердит свои обязательства относительно политики непризнания (аннексии Крыма), лидеры также обсудят милитаризацию полуострова и дальнейшее ухудшение ситуации в сфере прав человека», - добавил европейский дипломат.