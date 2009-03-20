Круглый стол в ВР не состоится и-за Ющенко, Януковича и Симоненко

Запланированный на сегодня в Верховной Раде круглый стол с участием руководства государства не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Он объяснил, что эта встреча переносится в связи с тем, что “Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО задействован в мероприятиях. Кроме того, отсутствуют в Украине лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО».

По словам И.ШАРОВА, мероприятие «отложили до согласования с другими сторонами».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13 часов в ВР планировался круглый стол с участием Президента Украины, премьер-министра и лидеров депутатских фракций относительно дальнейшего развития страны.

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