Азаров: Тимошенко реализует худший для страны сценарий

Народный депутат от Партии регионов, бывший министр финансов Николай АЗАРОВ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО реализует наихудший для страны бюджетный сценарий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н. АЗАРОВА.

«То, что Госказначейство прекратило публиковать оперативные данные о выполнении доходов бюджета, свидетельствует, что правительство ТИМОШЕНКО даже не собирается быть ответственным и открытым перед обществом. Таким образом, гражданское общество получило еще один сигнал о том, что власть добровольно не намерена выполнять свои обязанности», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, засекречивание информации о выполнении бюджета является незаконной манипуляцией, а оттягивание внесения изменений в государственный бюджет 2009 года - большой бедой для государства. «Если бюджет не пересмотреть немедленно, то до осени об этом можно забыть. А осенью изменения, боюсь, уже будут не нужны», - считает Н.АЗАРОВ.

Народный депутат заявил о необходимости в срочном порядке пересмотреть главный финансовый документ страны. «Даже если предположить, что каким-то чудом бюджет будет изменен до июня, это значит, что на исправление ошибок и компенсацию потерь останется только полгода, а каждый потерянный день работает против страны», - убежден Н.АЗАРОВ.

По его расчетам, если сейчас же не пересчитать бюджет на основе правдивых макроэкономических показателей, его дефицит превысит 10% ВВП. Н.АЗАРОВ предполагает, что дефицит бюджета достигнет 100 млрд. грн. «Лихорадочно искать зарубежные источники для финансирования такого дефицита – чистой воды профанация, а результатом будет бесповоротная потеря контроля над финансовой системой. Есть прямо противоположные примеры: правительство России ответственно и честно заявило, что ухудшает макроэкономический прогноз, прогноз социального развития на 2009 год. На их основе бюджет соседней страны будет реалистичным, экономика получит правильные сигналы, а люди – необходимую социальную защиту», - аргументировал народный депутат.

По его мнению, правительство использует публичные финансы в «ручном режиме». «За два месяца текущего года на 25% недофинансированы расходы на питание и медикаменты в здравоохранении, ни копейки не выделено на борьбу с эпидемиями, лечение сахарного диабета, иммунопрофилактику и трансплантацию органов, на борьбу с туберкулезом и СПИДом. Местные бюджеты получили всего 7% положенной субвенции на льготы и жилищные субсидии, практически не финансируются дотации выравнивания для отдельных регионов, всего на 85% профинансированы расходы на оплату коммунальных услуг для бюджетных организаций», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Утрачено главное достижение последних лет в сфере государственных финансов: автоматическое, в соответствии с законом, а не волей отдельных политиков, казначейское выполнение бюджета. «Ручное управление» бюджетными деньгами неимоверно увеличивает коррупцию и абсолютно сводит на нет управляемость отраслями и территориями, поскольку министерства и ведомства, 30 тысяч местных бюджетов никак не могут планировать свою деятельность: ни договора заключать, ни закупки проводить, ни по счетам расплачиваться. Органы государственной власти превратились в канцелярии, перекладывающие бумажки. В стране реализуется наихудший сценарий, когда правительству бюджет в действительности не нужен», - резюмировал депутат.