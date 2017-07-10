Порошенко предложил нардепам рассмотреть законопроекты по судебной реформе на этой пленарной неделе - И. Луценко

Президент Украины предлагает Верховной Раде на текущей пленарной неделе завершить рассмотрение проектов законов о продолжении судебной реформы.

Об этом представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщила пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«На прошлой пленарной неделе парламентом были приняты в первом чтении важные законодательные инициативы в сфере судебной реформы. Речь идет о внесенном президентом Украины и определенном им как неотложный проекте закона № 6232 об изменениях в ряд кодексов Украины и проекте № 6427-д «О Конституционном Суде Украины». Указанные законопроекты, а также связанные с ними проекты законов № 6233 и № 5425, которыми предлагаются изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы Украины, требуют рассмотрения на текущей пленарной неделе», - заявила Луценко.

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По ее словам, на рассмотрение сессионного зала также необходимо вынести президентский проект закона №6149, направленный на обновление ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины в связи с ратификацией парламентом в начале июня 2017 года Третьего и Четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче.

«Также хочу обратить внимание, что на рассмотрении Верховной Рады Украины находятся законодательные инициативы президента Украины № 0150 и № 0151 о ратификации Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и услуг во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий и денонсации предыдущей Конвенции, которая регулировала соответствующие вопросы, а также № 0152 «О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве», - сказала Луценко.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что процесс создания в Украине специализированного антикоррупционного суда, где рассматривали бы дела против высокопоставленных чиновников, может затянуться лет на три. Поэтому он предлагает создать такой суд уже на базе существующего, предварительно обновив его состав.

"Я считаю, что специализированные антикоррупционные судьи должны существовать. Потому что на сегодняшний день у нас есть проблема не только с качеством судей (я об этом не могу согласно законодательству говорить), но и об их количестве. Вы знаете, что в Печерском суде есть только шесть судей, которые могут рассматривать несколько сотен (примерно 800) наиболее резонансных дел? Я это знаю. Я с этим вынужден сталкиваться", - посетовал генпрокурор.