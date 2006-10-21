Для Катеринчука выступление Ющенко было неожиданным

Председатель исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК соглашается с необходимостью перерыва в работе съезда НСНУ и признается, что для него было сюрпризом сегодняшнее выступление Президента Украины, почетного председателя партии Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что сегодня в партии происходит еще один этап обновления. «Президент обновил Секретариат (Секретариат главы государства), теперь он хочет новой стратегии для развития партии, и сегодня Президент в своем выступлении предложил, как это сделать», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, по результатам выступления В.ЮЩЕНКО будут созданы рабочие группы, в которые войдут и делегаты съезда. Н.КАТЕРИНЧУК сказал, что эти рабочие группы должны выработать проекты решений съезда, чтобы они были взвешенными и полезными для партии и общества. «Именно этот технологический перерыв нужен для того, чтобы выяснить все позиции, разгладить существующие конфликты и выйти на понимание того, что обществу очень нужна правоцентристская, сильная партия», - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК признался, что для него было неожиданностью то, о чем говорил Президент в своем выступлении. При этом он избежал ответа на вопрос, прогнозирует ли он полную смену руководства НСНУ. «Президент в своем выступлении оценил работу руководства партии, в том числе и я вхожу в руководство партии, поэтому я думаю, что все, кто услышал Президента, они сделают свои выводы», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.