Порошенко перед заседанием Комиссии Украина-НАТО провел встречу со Столтенбергом (фоторепортаж)

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Продолжаются переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», - отметил он перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украину с визитом прибудет делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом.

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В рамках визита под председательством генсекретаря НАТО при участии президента Украины проходит заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также во время визита Столтенберг произнесет речь в Верховной Раде, члены Североатлантического совета и генсек НАТО встретятся со спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.

Кроме того, состоится встреча Столтенберга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.