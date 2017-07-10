В Киеве проходит заседание комиссии Украина-НАТО с участием Порошенко и Столтенберга (видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Украине с официальным визитом.

Сразу после встречи с президентом Украины Петром Порошенко генсек НАТО примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

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Также сегодня запланирован визит Столтенберга в Верховную Раду, где он должен выступить перед народными депутатами и встретиться с руководством украинского парламента для обсуждения перспектив членства Украины в Альянсе.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киев с визитом прибыли члены Североатлантического совета НАТО. Возглавляет делегацию 29 послов стран-членов Альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Из-за визита иностранных делегаций в центре Киева 9-10 июля усилены меры безопасности.