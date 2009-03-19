В МИД уверяют, что Шамшур не отказывал Герман

Министерство иностранных дел Украины опровергает заявление народного депутата Украины (фракция Партии регионов) Анны ГЕРМАН о якобы отказе кандидата на должность министра иностранных дел Украины Олега ШАМШУРА встретиться с фракцией Партии регионов в Верховной Раде Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины.

“Обнародованное 19 марта народным депутатом Украины Анной ГЕРМАН заявление о якобы отказе посла Украины, кандидата на должность министра иностранных дел Украины Олега ШАМШУРА встретиться с фракцией Партии регионов в Верховной Раде Украины по меньшей мере не отвечает действительности», - говорится в комментарии.

В пресс-службе отмечают, что О.ШАМШУР проводит консультации с депутатскими фракциями в Верховной Раде и готов встретиться с фракцией Партии регионов. “Поэтому о каких-то отказах во встречах с депутатами не могла идти речь, поскольку такие встречи в интересах кандидата на должность министра, так как дают возможность представить его виденье реализации внешнеполитических приоритетов Украины”, - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью журналистам А.ГЕРМАН заявила, что кандидат на должность министра иностранных дел О.ШАМШУР отказался от встречи с фракцией Партии регионов, и поэтому эта политическая сила не будет поддерживать его на должность министра.