Украина продолжит участие в миротворческих операциях ООН, несмотря на вооруженную агрессию России – президент

Украина продолжит участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, несмотря на вооруженную агрессию России, а также сотрудничать с Организацией по другим направлениям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Петр Порошенко сказал во время оглашения совместного заявления с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем по результатам переговоров.

Президент поблагодарил генерального секретаря ООН за визит в Украину по его приглашению, а также за возможность на начальном этапе деятельности на посту руководителя Организации обсудить направления сотрудничества на будущее.

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«Такое внимание со стороны руководителя такой ответственной международной организации, как ООН, крайне важна для нас, учитывая беспрецедентные вызовы, которые стоят перед Украиной», - подчеркнул Порошенко.

Президент заверил Гутерреша в полной поддержке со стороны Украины. По его словам, Украина, как одна из стран-основательниц ООН, и в дальнейшем будет поддерживать Организацию во всех направлениях ее деятельности.

«Хочу подчеркнуть, что даже в условиях вооруженной агрессии России против нашего государства, Украина продолжает активно участвовать в операциях ООН по поддержанию мира и безопасности. Хочу заверить, что вы по-прежнему можете твердо на нас рассчитывать», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что Украина делает заметный вклад в деятельность ООН в вопросах защиты прав человека, разоружения, экономического и социально-экономического развития. Кроме того, в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства перед бюджетом Организации.

«Своей активной работой в Совете безопасности ООН наше государство показало, что является надежным и прогнозируемым партнером, который твердо и неуклонно придерживается Целей и Принципов Устава ООН и норм международного права», - сказал президент.

Глава Украинского государства сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем очень подробно обсудил направления сотрудничества, координации деятельности Украины и ООН.

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«Мне приятно было услышать от господина генерального секретаря полную поддержку Украины», - отметил президент.

Порошенко также поблагодарил Гутерреша за координацию и помощь в реализации реформ, которые осуществляет Украина.

«Мы договорились усилить эту координацию. Мы договорились о том, что на конкретных направлениях ООН сможет повысить координацию и предпринять конкретные шаги для расширения сотрудничества», - добавил он.