Президент Украины призвал РФ прекратить убийства на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко призывает Россию продемонстрировать добрую волю к мирному урегулированию на Донбассе и прекратить убийства и атаки на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции сегодня в Киеве.

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«В этом визите (Тиллерсона в Киев - УНИАН) мы видим мощный сигнал поддержки Украинского государства, нашей общей борьбы за демократические ценности, за свободу, за демократию, и мы уверены, что и Россия должна продемонстрировать свою добрую волю к мирному урегулированию на Донбассе и прекратить убийства, прекратить гибридные атаки не только на востоке нашей страны, не только в Крыму, но и улучшить ситуацию с киберпреступностью, остановить пропагандистскую, торговую и другие типы войн, которые являются составной российской гибридной войны», - заявил он.

«К сожалению, мы пока не почувствовали изменений в российском поведении», - подчеркнул Порошенко.