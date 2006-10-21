Сегодня в Киеве состоится съезд Нашей Украины

Сегодня в Киеве состоится ІІІ отчетно-выборный съезд политической партии “Народный Союз Наша Украина”.

Планируется, что в работе съезда примет участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Он выскажет свою позицию относительно ситуации в партии, свое виденье, как должен проходить процесс развития "Нашей Украины".

Также на съезде НСНУ планирует упростить свое название. По словам председателя совета партии Романа БЕССМЕРТНОГО, есть предложение вынести на съезд вопрос о смене названия НСНУ на “Наша Украина”, которое раньше партия использовала только как сокращенное название.