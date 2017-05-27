Лидеры "Большой семерки" осуждают и не будут признавать аннексию Крыма
16:41, 27 мая 2017Политика
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Страны "семерки" поддерживают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.
Россия оккупировала Крым / Илююстрация: panoramio.com
Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) осуждают и не будут признавать аннексию Крыма. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.
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"Мы вновь заявляем о нашем осуждении незаконной аннексии Крымского полуострова, вновь подтверждаем нашу политику непризнания и полностью поддерживаем независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметили лидеры "Группы Семи".
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