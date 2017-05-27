Лидеры "Большой семерки" осуждают и не будут признавать аннексию Крыма

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) осуждают и не будут признавать аннексию Крыма. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

Читайте такжеРоссийская агрессия против Украины является агрессией против всего мира – конгрессмен США

"Мы вновь заявляем о нашем осуждении незаконной аннексии Крымского полуострова, вновь подтверждаем нашу политику непризнания и полностью поддерживаем независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметили лидеры "Группы Семи".