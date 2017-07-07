РФ может развернуть скрытые пункты хранения оружия и оставить часть войск в Белоруссии во время учений - Генштаб

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия во время военных учений "Запад-2017" может развернуть скрытые пункты хранения оружия и военной техники и после их завершения оставить часть войск в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня в Киеве.

«Отдельным средством наращивания боевого потенциала России на границах с нашим государством, а также стран так называемой «буферной зоны», это Польша и страны Балтии, можно расценивать проведение совместных российско-белорусских широкомасштабных тактических учений «Запад-2017», - заявил он

По информации Генштаба, численность российских войск для участия в учениях уже сейчас увеличена с задекларированных 3 до 5 тысяч.

По его словам, российским командованием заказано 4126 вагонов для перевозки материальных средств и войск на территорию Беларуси для участия в этих учениях, что в три раза превышает потребность.

«Такое количество транспорта позволит осуществить перевозку гораздо большего количества войск. Так, например, объемы перевозок в 2015 году составили всего 125 вагонов, в 2016 году - всего 50 вагонов», - подчеркнул Муженко.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили о приказе не пропускать наблюдателей ОБСЕ – отчет

«По информации, которая распространяется в социальных сетях жителями Беларуси, в районах, приближенных к аэродромам, осуществляется отселения гражданского населения, а в их домах расквартировываются российские военнослужащие и члены их семей. Не исключается, что после учений часть войск будет оставлена на территории Беларуси», - сказал начальник Генштаба ВСУ.

При этом, по его словам, существует высокая вероятность того, что в ходе учений будут развернуты пункты скрытого хранения вооружения, военной техники и материально-технические средства. Это позволит противнику существенно сократить сроки создания ударных группировок на западном и юго-западном стратегическом направлениях.

«Масштаб учений «Запад-2017» не ограничивается территорией одной Беларуси, в это время будет соответственно создание группировок также и на юго-западе РФ у юго-восточных границ Украины, речь идет о Ростовской и Воронежской областях», - сказал Муженко.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2017» запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит меры на случай возникновения угроз безопасности стране во время российско-белорусских военных учений.