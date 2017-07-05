Луценко заявил, что доволен решением регламентного комитета ВР по Лозовому

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодняшнее решение профильного комитета по народному депутату от Радикальной партии Андрею Лозовому открывает ему путь для рассмотрения представлений депутатами ВРУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня в интервью журналистам после заседания профильного комитета, комментируя его решение.

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«Я доволен решением комитета в той части, что это решение дает возможность рассмотрения моих представлений депутатами Верховной Рады... Я доволен тем, что депутаты, к которым я обращаюсь с подозрением и которые рассматривают представление более спокойно воспринимают те следственные действия, которые проводит прокуратура. Но уверен, что сегодня было приведено достаточно доказательств для принятия решения о даче согласия на снятие неприкосновенности с господина Лозового для проведения следственных действий», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, регламентный комитет ВР назвал представление ГПУ на Лозового недостаточно обоснованным и направил его председателю парламента Андрею Парубию.

Прокуратура подозревает депутата в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовым не было уплачено 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.

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Как сообщил Луценко, следователи Генпрокуратуры проверили все возможные источники доходов Лозового и в результате из всех доступных источников установили, что Лозовой не получал других официальных доходов, кроме зарплаты народного депутата.

Напомним, Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представление на пленарной неделе, которая состоится с 11 по 14 июля.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление об Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о “существенных недостатках” в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.