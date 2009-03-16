Мэром г.Раздельная избран кандидат от Народной партии

Городским председателем города Раздельная Одесской области избран кандидат от Народной партии Михаил ЛУЖНЫЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной организации Народной партии.

По ее данным, за кандидата-«народника» проголосовали 1 тыс. 147 избирателей из более чем 13 тысяч жителей райцентра, имевших право голоса. Вместе с тем, 1147 избирателей – это 32% тех, кто принял участие в выборах. М.ЛУЖНЫЙ опередил основных оппонентов –исполняющего обязанности мэра Юрия ПАЛАЗОВА и кандидата от Партии регионов Сергея КРЫЛОВА на 79 и 371 голос соответственно.

По оценке председателя облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолия БОЙКО, «низкая явка избирателей на участки связана с тем, что около 20% раздельнянцев (942 жителя), пришедших на избирательные участки, не смогли найти себя в списках».

Успех М.ЛУЖНОМУ, по его мнению, обеспечила поддержка экс-губернатора Одесской области Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО.

По словам А.БОЙКО, особую активность в ходе избирательной кампании проявили кандидаты в мэры Ю.ПАЛАЗОВ, М.ЛУЖНЫЙ и С.КРЫЛОВ. Первый обеспечил местным избирателям-женщинам мимозы и бесплатные поездки в маршрутном такси в канун 8 Марта, второй организовал им же поздравительные открытки, третий - весенний мужской субботник, утверждает А.БОЙКО.

Напомним, предыдущий мэр Раздельной Борис КИНДЮК около года назад был изобличен и осужден по обвинению во взяточничестве. На его место претендовали 7 человек: в том числе самовыдвиженец Ю.ПАЛАЗОВ, исполнявший вплоть до выборов обязанности городского головы, «регионал» С.КРЫЛОВ и «народник» М.ЛУЖНЫЙ, ранее уже дважды занимавший эту должность.