Журналисты "Страны.ua" пожаловались G7 и представительству ЕС на власть

Журналисты издания «Страна» обнародовали свое обращение к послам стран "Большой семерки" и к Представительству ЕС в Украине по поводу давления властей, сообщает сайт издания «Страна.ua».

В обращении журналисты отмечают, что власти не оставляют попыток расправиться со "Страной" и ее главным редактором.

"Оказывается давление на судей апелляционного суда, возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть ", - говорится в обращении.

В связи с этим, журналисты "Страны" просят послов о защите.

"Мы призываем Вас, уважаемые послы стран "Большой семерки" и Представительство ЕС, обратить внимание на давление на наше издание. Мы полностью открыты для диалога ", - заявляют журналисты "Страны".

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Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.uа" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.

Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.га" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву, однако из СИЗО он вышел на следующий день, 27 июня.

По данным прокуратуры, она имеет видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.