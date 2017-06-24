В ГПУ обнародовали еще одно видео с Гужвой

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала еще одно видео встречи главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы с собеседником по непубликации компрометирующих материалов против нардепов.

Также на записи видно, как он в начале разговора кладет на соседний стул сумку.

Читайте такжеГенпрокуратура опубликовала оперативное видео по делу Гужвы"В предыдущих видео кто-то не узнавал главного фигуранта уголовного производства о вымогательстве взятки. На этом же видео и ответ - чья то женская сумочка на стуле", - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Против Гужвы открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса ( "вымогательство"). По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько $20 тыс. После получения половины суммы, Гужва был задержан.

Суд избрал Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Гужва назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения в вымогательстве, заявив, что власти хотят уничтожить интернет-газету «Страна.ua» и посадить его в тюрьму.