ГПУ сообщила о новом подозрении Виктору Януковичу и чиновникам времен его президентства

Генеральная прокуратура сообщила об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении бывшим высшим должностным лицам времен экс-президента Виктора Януковича и ему самому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Департаментом специальных расследований ГПУ сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении бывшим высшим должностным лицам - президенту Украины Виктору Януковичу, министру внутренних дел Украины В. Захарченко, заместителю министра внутренних дел Украины В. Ратушняку, председателю Службы безопасности Украины А. Якименко, первому заместителю председателя СБУ В. Тоцкому, заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве П. Федчуку в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 в центральной части города Киева в отношении митингующих, в составе организованной преступной группы», - сообщил он.

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В частности, по словам Луценко, они подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

Как сообщал УНИАН, суд установил порядок рассмотрения дела о госизмене Януковича.