Украина продолжит свою поддержку миссии НАТО в Афганистане - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак подтверждает, что Украина продолжит поддерживать миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом он сообщил журналистам в четверг в Брюсселе после завершения выступления на заседании Североатлантического альянса на уровне министров обороны стран-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

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"Несмотря на постоянную угрозу развязывания Россией агрессии против Украины, наша поддержка коалиции сил в Афганистане будет продолжаться. Основные усилия будут сосредоточены на деятельности групп разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам в составе регионального командования "Запад", - сообщил Полторак.

При этом министр подчеркнул, что "четкая позиция Украины заключается в необходимости адекватного реагирования на высокую активность террористических организаций и шовинистических движений".

"Примером действия террористических группировок является война на востоке Украины, которую развязала Россия. Мы очень хорошо знаем, какой ценой и усилиями завоевывается мир", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени Организации Североатлантического договора поблагодарил Украину за ее участие в миссии в Афганистане. Вместе с тем, Столтенберг не детализировал, каким будет дальнейший вклад Украины в миссию в связи с планами альянса увеличить там свое присутствие.