Киевский суд передумал: выборам в Тернопольский облсовет быть

14 марта в 16.20 Окружной административный суд города Киева отменил свое постановление от 12 марта о запрещении проведения 15 марта внеочередных выборов в Тернопольский областной совет.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Тернопольской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”.

Следовательно, постановление от 12 марта, которым было запрещено Государственному казначейству Украины осуществлять финансирование за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета, запрещено Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям, Государственному казначейству Украины совершать любые действия, направленные на организацию, подготовку и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета, отменено Постановлением от 14 марта, подчеркнули в пресс-службе.

По данным ВО ”Свобода”, “постановление суда исполняется немедленно в порядке, установленном законом для исполнения судебных решений. Обжалование постановления не останавливает его исполнения и не препятствует его исполнению”.

Как сообщал УНИАН, сейчас еще Львовский апелляционный суд рассматривает жалобу БЮТ на решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.