Обвинительный акт: Янукович написал Путину письмо с призывом ввести войска в Украину

Прокуроры Максим Крым и Руслан Кравченко продолжают оглашать обвинительный акт экс-президенту Виктору Януковичу. Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14.00.

Читайте такжеСуд разрешил рассматривать дело о госизмене Януковича заочноВо время оглашения обвинительного акта прокуроры начали обосновывать свою позицию с помощью фактов, наблюдавшихся с момента провозглашения независимости Украины. Также в акте было упомянуто о Будапештском меморандуме и так называемом большом договоре о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Затем прокуроры перешли к описанию ситуации в Украине в конце февраля 2014 года, и, в частности, в Автономной республике Крым. Прокуроры достаточно подробно рассказали о ходе аннексии Крыма с привлечением вооруженных сил Российской Федерации. После этого было озвучено о факте побега Януковича в Россию, а также письмо Януковича к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором он призывает российского президента ввести войска на территорию Украины.

Также в обвинительном акте говорится, что Янукович действовал умышленно, способствуя руководству Российской Федерации в посягательстве на территориальную целостность Украины и неприкосновенность ее границ в обмен на гарантии безопасности проживания Януковича на территории России.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.