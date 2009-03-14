Ющенко сегодня едет в Закарпатскую область

Программа визита Президента

Сегодня, 14 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с однодневной рабочей поездкой Закарпатскую область. Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки - участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине событий, связанных с провозглашением Карпатской Украины. Мероприятия состоятся в Мемориальном парке «Красное Поле» вблизи города Хуст. Также В.ЮЩЕНКО в Хусте примет участие в чествовании памяти Президента Карпатской Украины Августина Волошина.

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