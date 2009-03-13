Янукович говорит, что Тимошенко предлагает ему "междусобойчики"

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила готова объединяться в коалицию с БЮТ только вокруг программы по борьбы с кризисом.

Об этом лидер ПР заявил в интервью телеканалу "Интер".

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, комментируя возможность создания коалиции между ПР и БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что "партнеры в переговорах не должны собственные интересы ставить выше интересов государства. Мы разочарованы тем, что дело преодоления экономического кризиса в Украине фракции из правящей коалиции отодвигают на второй план".

При этом он отметил: "Мы готовы объединяться, но только на фундаменте программы борьбы с кризисом. А "междусобойчиков", которые нам предлагают, не будет".