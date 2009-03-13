Балога: я не хочу лезть в душу Президенту

Назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ стало неожиданностью не только для Секретариата Президента Украины, но и для председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом сказал глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА в интервью газете «Коммерсантъ» (№43 от 13 марта 2009 года).

«Признаюсь, это стало неожиданностью», - сказал он. По его словам, «никто не собирался его утверждать». В.БАЛОГА рассказал, что в тот момент, когда в парламенте поставили этот вопрос на голосование, депутатов "Единого центра", которые входят во фракцию НУ-НС не было в зале и “без них 226 голосов не набиралось». «Очевидно, кое-кто хотел показать, что БАЛОГА не поддерживает линию Президента. Но так Бог дал, что люди (представители "Единого центра") успели вернуться в зал, и голосование оказалось успешным», - сказал глава СП.

На вопрос «если вы не верили в его назначение, зачем Виктор ЮЩЕНКО подал на рассмотрение в Раду кандидатуру господина НАЛИВАЙЧЕНКО?» В.БАЛОГА ответил: «Да, подал в очередной раз, хотя понимал, что нет реальной возможности получить 226 голосов». «Я не хочу лезть в душу Президенту и спрашивать, зачем он это делает. Наверное, Президент считал, что рано или поздно НАЛИВАЙЧЕНКО будет поддержан, и в очередной раз оказался прав», - добавил В.БАЛОГА. В то же время он подчеркнул, что “никакой предварительной договоренности о поддержке Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА с БЮТ не было».

В.БАЛОГА назвал домыслами объяснение некоторыми членами фракции БЮТ своего голосования за В.НАЛИВАЙЧЕНКО, что будто бы узнали о сценарии Секретариата Президента, по которому и. о. председателя СБУ планировалось назначить Валерия ХОРОШКОВСКОГО. «Такая возможность даже не обсуждалась», - сказал глава СП.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2009 года ВР дала согласие на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.