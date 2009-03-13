Литвин об одновременных выборах Президента и парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным проведение одновременных досрочных президентских, парламентских и местных выборов только при условии изменения существующей избирательной системы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом спикер заявил в прямом эфире ТРК «Крым», отвечая на вопрос, видит ли он в проведении одновременных выборов на всех уровнях решение существующих в политикуме проблем.

«Логика и смысл в таком подходе будут лишь при условии введения новой избирательной системы», – сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, во время выборов, в частности, в советы всех уровней необходимо отказаться от закрытых партийных списков, внедрить механизм отчетности депутатов перед избирателями и предусмотреть возможность их отзыва.

Вместе с тем, председатель ВР отметил, что даже если изменить избирательную систему и принять политическое решение о проведении одновременных выборов на всех уровнях власти, то их нужно будет проводить в сокращенные сроки, назначив для проведения всей избирательной кампании срок в две недели.

В.ЛИТВИН объяснил, что длинные избирательные кампании и судебные процессы, которые являются следствием обжалования результатов выборов, дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в стране, делают власть практически бездеятельной, что при нынешних условиях категорически неприемлемо.

Раньше во время встречи с жителями пгт. Первомайское В.ЛИТВИН сообщил, что в парламенте началась работа над проектом Избирательного кодекса. В разработке документа принимают участие эксперты Венецианской комиссии. По словам спикера, соответствующая рабочая группа должна разработать предложения по «коренному изменению избирательного законодательства». При этом В.ЛИТВИН отметил, что в Избирательном кодексе будут выписаны нормы по проведению выборов на всех уровнях власти – от президентских до местных.