В США готовят план для Украины - экс-советник госсекретаря

В Пентагоне, Государственном департаменте, ЦРУ и Белом доме готовят план для Украины. Об этом заявил экс-советник государственного секретаря США Мэтью Брайза, передает Эспрессо.TV.

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"Некоторые мои бывшие коллеги в Государственном департаменте, в Белом доме плодотворно работают над разработкой новых идей (в отношении Украины, — УНИАН.). Это именно то, над чем госсекретарь Рекс Тиллерсон попросил их поработать. Я знаю, что продолжается процесс, который мы называем межведомственным процессом - это дебаты, конструктивные размышления относительно событий, которые происходят между представителями Пентагона, Государственного департамента, ЦРУ, Белого дома", - сказал Брайза.

По его словам, проблема в том, что президент Дональд Трамп имеет проблемы с фокусировкой на определенной проблеме, потому что каждый день это что-то разное.

Ранее Брайза заявил, что сейчас реализация плана президента России Владимира Путина относительно так называемого обмена Украины на Сирию невозможна.