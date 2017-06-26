План Путина по "обмену Украины на Сирию" сорван - экс-советник госсекретаря США

Сейчас реализация плана президента России Владимира Путина относительно так называемого обмена Украины на Сирию является невозможной. Об этом заявил бывший советник государственного секретаря США Мэтью Брайза, передает Еспресо.TV.

Он пояснил, что Путин раньше думал, что можно заключить своего рода сделку с президентом США Дональдом Трампом. Согласно этой схеме, Россия бы пообещала сотрудничать в Сирии против "Исламского государства", если Трамп закроет глаза и позволит Донбассу находиться под контролем России.

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По словам Брайза, сейчас такая ситуация является совершенно невозможной. Впрочем, он отметил, что могут быть слухи относительно госсекретаря Рекса Тиллерсона, которые распространяют в Вашингтоне последние несколько дней.

"Тиллерсон сейчас начинает новый процесс, в котором США будут играть роль медиатора, как это было в переговорах между Украиной и Россией, и, возможно, усилят влияние Франции и Германии в так называемом "нормандском формате", и договорятся о том, что Россия уберется с востока Украины в обмен на то, что Украина будет выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Брайза.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина является абсолютно самостоятельной в процессе принятия решений и опроверг слухи, что ее пытаются обменять на Сирию.