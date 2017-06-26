Украинского посла вызвали в МИД Беларуси из-за высказываний об учениях "Славянское братство"

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в министерство иностранных дел Беларуси в связи с высказываниями в отношении учения "Славянское братство-2017". Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"26 июня в МИД Беларуси в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство-2017" был вызван посол Украины в Республике Беларусь", - сказали в министерстве.

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Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Беларусью и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Беларуси в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ.

"Внимание посла было обращено на то, что учение "Славянское братство-2017" было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ. При этом приглашение военных атташе, в том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия", - подчеркнули в МИД.

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Отметим, ранее Кизим заявил, что приглашенным на военное учение Беларуси, России и Сербии "Славянское братство-2017" военным атташе "устроили показательный фарс" и "театрализованное представление", а сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя" и призывал Минск к открытости на учениях.