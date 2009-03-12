В городах Украины будут установлены ящики для заявлений на СБУ

В каждом городе Украины будут установлены ящики для получения заявлений граждан о коррупционных действиях сотрудников СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Борьба с коррупцией – это, в первую очередь, чистота собственных рядов. Не будет простых решений...», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом председатель СБУ отметил, что сотрудникам, которые не борются, либо потакают коррупции, либо сами задействованы в незаконных сделках, нет места в Службе безопасности Украины.

В связи с этим В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что со следующего понедельника в каждом городе Украины будут установлены почтовые ящики, а также электронные адреса, по которым граждане могут обращаться к председателю СБУ.

«Все сообщения, где Служба безопасности Украины мешает украинскому бизнесу, где граждане Украины чувствуют какой-то негатив от наших действий... я лично их не только буду рассматривать, но, обещаю, буду реагировать”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО и добавил, что выявленные среди представителей СБУ коррупционеры будут привлекаться к ответственности и исключаться из рядов спецслужбы.