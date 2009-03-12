Блок Кличко обещает защищать интересы киевлян в суде

Фракция Блока Виталия Кличко обещает, что будет защищать интересы киевлян в суде при попытке власти столицы незаконно или необоснованно поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии депутатской фракции Блока Виталия Кличко в связи с возможным повышение тарифов на ЖКУ в столице и соответствующим заявлением представителя Секретариата Президента Украины.

Так, Виталий КЛИЧКО отметил, что согласен с тем, что Киеву нужны изменения в бюджете и тарифной политике. В то же время, он обеспокоен тем, чтобы позицию заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО власть города «не перевернула в свою пользу, и на следующий день в десять раз не повысились тарифы на все, что можно”.

«Я соглашаюсь с Романом БЕССМЕРТНЫМ в цитате «из-за непродуманной тарифной политики Киев субсидирует богатых», и добавил бы: “а именно - отдельные категории богатых и бессовестных черновецких соратников», - сказал В.КЛИЧКО.

Он подчеркнул необходимость проведения независимого аудита работы предприятий, которые производят и предоставляют услуги, прежде чем устанавливать размер новых тарифов.

«Что касается тарифной политики в городе, то здесь вообще без независимого аудита не разобраться. Ведь у каждого руководителя монополий – свои цифры, которые потом не совпадают с цифрами в отчетах. Нужно провести тщательный мониторинг использования бюджетных средств и формирования тарифов. Без этого необходимого шага каждое повышение будет незаконным. В случае, если власть снова пойдет на это, Блок Виталия Кличко будет защищать интересы киевлян в суде. Так же, как были обжалованы три распоряжения главы КГГА относительно повышенных тарифов для населения от 30 января», - отметил В.КЛИЧКО.

Он подчеркнул, что в секретариате Киевсовета на имя городского председателя уже лежит несколько десятков депутатских запросов от депутатов фракции Блока Кличко с требованием предоставить цифры формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В.КЛИЧКО также отметил, что депутат от его фракции Иван ПЛАЧКОВ подготовил несколько проектов решений о ликвидации компании «Киевэнергохолдинг», которая не пускает к себе ни одного ревизора, не отчитывается, на что тратит средства общины, и постоянно пугает повышением тарифов.

«Кстати, за последние 15 лет не было прямых инвестиций у столичных монополистов. Это означает одно – в Киеве эти компании лишь для прибыли и ручного управления”, - убежден В.КЛИЧКО.

Он считает, что Киев должен взять пример с Европы, где естественные монополии имеют один из двух статусов – статус коммунальных предприятий, как минимум, а преимущественно – статус государственных предприятий. По словам В.КЛИЧКО, лишь тогда государственные регулирующие и контролирующие органы смогут проследить, чтобы не было никаких нарушений – через комиссию по вопросам энергетики, через комиссию по вопросам ценных бумаг, налоговую администрацию и т.д.

Как сообщал УНИАН, 10 марта на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что нужно пересмотреть действующие подходы к формированию бюджета столицы, а также существующую тарифную политику. По его словам, действующие сегодня в Киеве тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства перекрывают себестоимость таких услуг лишь на 30%.

«Киев не сможет функционировать как столица, если сохранить действующие сегодня подходы к формированию бюджета, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. - Киев сегодня не такой бедный город, чтобы не платить нормальные тарифы. Это, во-первых. Во-вторых, если мы хотим проводить хорошую, мудрую социальную политику, то нам необходимо у богатых забрать средства через тарифы, и дать их бедным. То, что сегодня из-за непродуманной тарифной политики Киев субсидирует богатых, это ни для кого не является секретом. Поэтому в Киеве должна быть изменена тарифная политика. Раньше мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ неоднократно заявлял, что хочет реализовать в Киеве идею в сфере социальной политики, суть которой заключается в том, что “богатые платят за бедных”.

Вместе с тем, 4 марта на совещании с руководством столицы Президент В.ЮЩЕНКО раскритиковал по многим направлениям политику, которую проводит мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.