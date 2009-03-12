В РФ считают, что кредит окончательно испортит отношения с Украиной

Предоставление Россией кредита в размере 5 млрд. долл. Украине может окончательно испортить отношения между странами.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель Центра Института экономики РАН Леонид ВАРДОМСКИЙ.

«Кредит, учитывая специфику отношений между странами, я бы не давал – это может окончательно испортить отношения», - сказал Л.ВАРДОМСКИЙ, добавив, что существует большой риск невозврата этих денег.

По его мнению, российский кредит всегда можно использовать для нагнетания определенных политических настроений в Украине.

Эксперт отметил, что России правильней было бы предложить Украине определенную сумму в 100 и 200 млн. долл. в качестве безвозмездной экономической помощи для решения самых острых проблем, а остальную сумму выдавать под гарантии в случае, если ситуация в Украине будет очень сложной.

«Надо быть очень мудрым человеком, чтобы сформулировать условия кредита. Может быть, есть смысл – дать кредит, а потом списать его или особо не настаивать на возврате», - отметил эксперт.

По его словам, политический фон для предоставления кредита не очень хороший, потому что когда даешь в долг - это знак доверия, который предполагает ответные жесты, не обязательно денежные.

«Кредит дается под какое-то обеспечение. Под Крым дать - Украина не согласится и правильно сделает, под продление пребывания ЧФ – это тоже получается политический шантаж. Тут очень сложно сформулировать встречное действие со стороны Украины», - сказал он.

Кроме этого, Л.ВАРДОМСКИЙ считает, что сейчас сложно сказать, насколько «критична» эта сумма для самой России.

По его словам, через несколько месяцев может проясниться ситуация на рынке энергоносителей, и тогда, может быть, России будет легче «расстаться» с 5 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».