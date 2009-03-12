У Литвина Ющенко намекнули, что до выборов не о чем беспокоиться

Провести процедуру импичмента Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до президентских выборов невозможно.

Об этом заявил в интервью УНИАН заместитель председателя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ, комментируя заявление лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО об официальном письме фракции КПУ к руководителям всех фракций парламента относительно начала процедуры импичмента Президента Украины.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что для осуществления процедуры импичмента должно быть “несколько голосований в парламенте, которые должны поддержать сначала 226 народных депутатов, потом - 300, а затем - 337, а это сделать непросто”. По его словам, также должны быть “заключения соответствующих судов относительно того, что Президент Украины совершил тяжкое преступление, государственную измену”.

«Если говорить реально, а не с точки зрения пиара, то технологически полный цикл импичмента до президентских выборов осуществить практически невозможно», - заметил О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, КПУ давно выступает за необходимость проведения процедуры импичмента Президента, но “в глубине души они прекрасно понимают, что юридический инструментарий недостаточен для того, чтобы до президентских выборов осуществить весь цикл импичмента”.