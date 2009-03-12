Кучма рассказал, что он замыслил в отношении Ющенко и Тимошенко

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА поясняет, что заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, чтобы таким образом побудить нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО объединиться хотя бы против него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня в Киеве.

Л.КУЧМА отметил, что говорит абсолютно серьезно, хотя доля шутки также есть.

«Я на полном серьезе, хотя говорю, что доля шутки обязательно должна быть, я хотел выступить в роли объединительного человека. Объединительного человека, чтобы Президент и премьер-министр объединились хотя бы против меня, и забыли о своих склоках», - сказал Л.КУЧМА.

Он подчеркнул, что сегодня нет времени на ссоры, поскольку экономическое положение Украины нуждается в согласованных действиях власти.

Л.КУЧМА заметил, что положительно относится к «признакам примирения» В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время, он считает, что встречи главы государства и премьера должны быть посвящены не только вопросу получения кредита Международного валютного фонда, но и наработке комплексной антикризисной программы.

«Я хотел бы, чтобы такое мое заявление было добрым сигналом для них: и для Президента, и для премьер-министра, и для лидера оппозиционных сил - если их можно назвать оппозиционными, - что сегодня нужно спасать всю Украину, а не себя лично», - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Л.КУЧМА сказал, что на короткий срок готов снова стать главой Украинского государства.

«Я на короткий срок согласен. Чтобы посмотреть на своих бывших опричников, прежде всего... Давайте поживем - увидим", - сказал Л.КУЧМА, отвечая на вопрос, не собирается ли он баллотироваться на пост Президента Украины.

Л.КУЧМА дважды избирался Президентом Украины – в 1994 и 1999 годах.