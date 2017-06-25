Порошенко заявляет о завершении подготовки соглашения о предоставлении Украине оборонительного оружия от США

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом о завершении подготовки соглашения о предоставлении Соединенными Штатами Америки оборонительного оружия Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

«Хочу отдельно подчеркнуть о встрече в Пентагоне. Это просто эмоционально: ты приходишь - впервые на ступенях Пентагона звучит украинский гимн, есть украинские флаги, выстроились представители всех войск вооруженных сил США. И когда наша делегация была в Пентагоне, мы услышали вдохновляющие слова министра обороны США... Мэттиса», - сказал Порошенко.

По словам президента, глава Пентагона очень хорошо проинформирован о состоянии дел в Вооруженных Силах Украины.

«Мы гордимся тем, что вам удалось сделать, и мы гордимся вашими вооруженными силами», - привел слова Мэттиса Порошенко.

Глава государства сообщил, что во время переговоров в Пентагоне также присутствовал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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«Он (глава Пентагона - УНИАН) говорит: мы знаем Виктора, это настоящий герой, мы очень рады тому, что вам удалось сделать за три года, вы должны этим гордиться. Он (глава Пентагона - УНИАН) сказал о том, что это не просто жест вежливости, это мнение всех американских экспертов, советников, которые сейчас работают, в том числе и четырехзвездочных генералов, в том числе и бывших руководителей генерала Мэттиса, которые сейчас работают в ВСУ. Он (глава Пентагона - УНИАН) говорит, что я буду делать все возможное для того, чтобы расширить наше оборонное сотрудничество, обеспечить решение вопроса о предоставлении Украине оборонительного оружия, и это было большим успехом», - сказал Порошенко.

Он отметил, что в Пентагоне, в кабинете министра обороны США есть часы, показывающие время в разных точках мира.

«По центру стоит Киев, и это очень важная характеристика того приоритета, который Украина занимает, в том числе в оборонной политике США. И мы договорились о том, что сейчас завершается подготовка соглашения о поставках оборонительного оружия, завершается соглашение о военно-техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в научно-исследовательских разработках и многие другие соглашения с оборонным ведомством, которые без этого визита откладывались бы намного дольше», - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня. После встречи Порошенко заявил, что обсудил с Трампом поддержку Украины в противодействии российской агрессии и дальнейшую санкційну политику в отношении Москвы.

По словам Порошенко, во время переговоров с Трампом было отмечено на поддержке территориальной целостности Украины и продолжении санкционной политики в отношении РФ. В свою очередь в Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.