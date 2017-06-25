Защита главреда "Страна.uа" обещает внести залог уже завтра

Защита главного редактора издания «Страна.ua» Игорь Гужвы, в отношении которого 24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 544 тыс. грн, обещает внести залог уже завтра.

Об этом сообщила адвокат Гужвы, экс-министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш в сети Facebook.

Читайте такжеВ ГПУ обнародовали еще одно видео с Гужвой

«Уже завтра будет внесен залог, и в ближайшее время он будет на свободе», - написала Лукаш.

Как сообщал УНИАН, Гужва былзадержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы в 10 тыс. долл. Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявляли о готовности взять Гужву на поруки.