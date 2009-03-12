На Банковой обвиняют Онопенко в том, что он превратил суды в ЗАО

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО должен начать решение проблем в судопроизводстве с себя, прежде чем высказывать претензии главе государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН прокомментировал открытое письмо Онопенко к Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

По словам И.ПУКШИНА, именно за время председательствования В.ОНОПЕНКО украинская система судопроизводства превратилась из источника справедливости для всех граждан на механизм политического и экономического рейдерства для его партийных коллег.

«Фактически суды стали закрытыми акционерными обществами, где политические побратимы господина ОНОПЕНКО получили контрольный пакет», – сказал И.ПУКШИН.

«Роль председателя Верховного Суда в антиобщественной трансформации судебной ветви власти является определяющей. Ведь он как высшее должностное лицо системы ни разу не выразил принципиальную публичную позицию относительно критической ситуации в судопроизводстве, относительно массовых и системных проявлений коррупции и наиболее кричащих преступлениях при участии людей в судейских мантиях», – заметил И.ПУКШИН.

«А если вспомнить дело судьи В.КЕЛЕБЕРДЫ, который вынес незаконное решение о приостановке действия указа Президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов, то на протяжении полгода после соответствующего решения суда, которое признало незаконность этого постановления, Высший совет юстиции даже не лишил КЕЛЕБЕРДУ судейского звания», - отметил И.ПУКШИН.

Он заявил, что “именно под руководством В.ОНОПЕНКО и представителей в Высшем совете юстиции от судебной ветви власти блокируются заседания Совета, которые должны были рассмотреть вопрос освобождения судьи КЕЛЕБЕРДЫ, который в глазах общества, как и судья ЗВАРИЧ, полностью дискредитировал роль независимого и справедливого судьи”.

Как сообщал УНИАН, 10 марта председатель Верховного Суда В.ОНОПЕНКО обратился с письмом к Президенту, в котором призывает В.ЮЩЕНКО как можно скорее решить вопрос о назначениях на должности судей, назначаемых впервые.

Председатель ВСУ обеспокоен тем, что ситуация с назначениями Президентом Украины судей на должность приобрела критический характер.

Председатель Верховного Суда замечает, что обратиться к главе государства с таким письмом его вынуждает вопрос, который согласно Конституции Украины является исключительной компетенцией Президента Украины, и решение которого имеет существенное значение для состояния правосудия в Украине. В частности, речь идет о назначении на должность профессионального судьи впервые, которое осуществляется Президентом Украины по представлению Высшего совета юстиции.

На протяжении длительного времени, отмечается в письме, Президент не осуществляет таких назначений, чем фактически заблокировано формирование судейского корпуса Украины за счет назначения судей на должность впервые. Последний указ о назначении судей был издан еще в начале ноября прошлого года.

В.ОНОПЕНКО констатирует, что и предыдущие указы о назначении судей издавались в 2008 году с большими перерывами во времени. К тому же, по его словам, их анализ свидетельствует о выборочном подходе при включении кандидатур на эти должности в указы Президента Украины, когда кандидаты на должности судей в одни суды назначались практически без задержек после поступления представления Высшего совета юстиции, а решения относительно кандидатов в другие суды откладывались на много месяцев. В частности, отмечает В.ОНОПЕНКО, это четко прослеживается на назначениях судей в первый раз в районные суды Киева.

В результате длительных задержек в решении Президентом Украины этих вопросов, на сегодня в Секретариате Президента Украины накопилось свыше 250 представлений Высшего совета юстиции относительно назначения на должность судьи впервые. Это составляет почти четверть существующих вакансий в местных судах, в частности и специализированных.