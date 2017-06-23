Швейцария заморозила €15 миллионов гарантий Украины на проведение Евровидения: в НОТУ объяснили ситуацию (видео)

Швейцария заморозила 15 миллионов евро, которые внесла национальная общественная телерадиокомпания Украины под залог надлежащего проведения Евровидения.

Об этом сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания. По его словам, деньги заморозили по инициативе европейского вещательного союза (ЕВС). Потому что к ним обратилась одна из европейских компаний, которой Украина задолжала 11 миллионов евро, говорится в сюжете ТСН.

В НОТУ сейчас проходит срочное заседание, где выясняют, кто является официальным заявителем по долгу.

По собственным источникам ТСН узнала, что речь идет о деле международного агентства Euronews, которое тянется уже семь лет.

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В октябре 2010-го, во времена Януковича, был заключен договор, по которому Госкомтелерадио и НТКУ должны были вкладывать деньги на создание украинской версии агентства. В 2014-м эту сделку расторгли и из-за невыгодных финансовых условий, и из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews, западной, но пророссийской компании.

"Это начало процедуры ареста. Они должны подать в суд, а суд должен установить - это заморозка. Это получил ЕВС, а не мы. А ЕВС уже сообщил нам, что эти деньги, которые должны вернуть нам до 30-го июня, не будут возвращены. Во-вторых, неизвестно кто. Там было сообщение от исполнительной службы Швейцарии и там не указана третья сторона", - сказал Аласания.

Как сообщал УНИАН-Таблоид 22 июня, Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые были выделены правительством Украины в качестве гарантии проведения Евровидения. Однако управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.