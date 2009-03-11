Литвин убежден, что украинцы читать Конституцию все равно не будут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден в нецелесообразности вынесения на всенародный референдум каких-либо проектов Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

В.ЛИТВИН считает, что «абсолютное количество людей не будет читать проект Конституции». При этом, по его мнению, вынесение на обсуждение нескольких вариантов также не даст положительного результата, поскольку «референдум должен дать четкий ответ – «да» или нет».

По поводу внесения изменений в Основной Закон В.ЛИТВИН заявил, что «необходимо учитывать опыт, традиции, менталитет народа, определить задания, которые стоят перед страной, как жить в условиях мирового кризиса, а затем готовить соответствующий документ».