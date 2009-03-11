Ющенко дал 24 часа, чтобы переписать письмо в МВФ

Украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по итогам совещания с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

Президент отметил, что подобные консультации высшего руководства страны доказали свою позитивную роль. Он отметил конструктивный и рабочий характер совещания.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодняшняя встреча была посвящена ответу руководителя миссии МВФ в Украине на согласованное письмо украинской власти, который поступил 4 марта.

Он отметил, что сегодня в ходе совещания удалось согласовать все разногласия, которые существовали у украинской стороны по тем или другим замечаниям МВФ. В частности, это касалось вопросов сбалансирования Пенсионного фонда, сбалансирования госбюджета на 2009 год и сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

«Я дал 24 часа, чтобы письмо намерений было доработано, и я надеюсь, что через сутки оно будет направлено в МВФ за подписью всех сторон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что украинская сторона сделала все необходимые шаги для того, чтобы со следующей недели возобновить работу с МВФ.

В свою очередь, по словам В.ЮЩЕНКО, возобновление сотрудничества с МВФ позволит сформировать эффективный антикризисный план действий в Украине.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях по дальнейшему сотрудничеству с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд вернули отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ по поводу получения второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По неофициальной информации, кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для нужд населения, и увеличение пенсионного возраста.

10 марта народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ТЕРЕХИН заявил, что не “было отправлено письмо назад. Но были поставлены дополнительные вопросы. МВФ беспокоит порядок финансирования дефицита бюджета, размер дефицита бюджета”. По словам С.ТЕРЕХИНА, "письмо трех" не дало ответов на все вопросы, которые хотел услышать МВФ. Это, прежде всего, касается вопросов, связанных с дефицитом госбюджета, и способов его финансирования, отметил он.