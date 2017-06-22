В НАТО не получали от Украины письмо о решении Верховной Рады относительно членства в альянсе

Директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине Барбора Маронкова заявляет, что в организации не получали от Украины официальное письмо о решении Верховной Рады Украины относительно членства в альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи дискуссионного клуба «Энциклопедия» на тему «Текущие и будущие приоритеты НАТО».

"Мы приняли к сведению недавно принятый закон в Верховной Раде, что произошло две недели назад. Это, по моему мнению, в принципе, хорошая новость, которая помогает реформам", - заявила Маронкова.

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"Но, очевидно, что мы еще не получили официального запроса о членстве Украины в НАТО", - заявила Маронкова.

При этом, она сказала, что не может говорить от имени стран-членов Альянса, какой будет их позиция по поводу решения украинского парламента.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины) (регистрационный номер 6470). В частности, ВР определила, что Украина будет углублять сотрудничество с НАТО с целью обретения членства.