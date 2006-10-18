Ющенко не уйдет с поста почетного председателя НСНУ

Народный депутат, член политсовета партии “Народный Союз Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не уйдет с должности почетного председателя НСНУ.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“Партия воспримет любое решение Президента. И каким бы оно ни было, мы его поддержим. Но я с уверенностью могу сказать, что ЮЩЕНКО не будет уходить с должности почетного председателя партии”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

"Если Президент сложит полномочия, что тогда делать губернаторам, главам государственных администраций разных уровней? Если все эти люди выйдут из “Нашей Украины”, то от партии останется только регистрационный номер в Министерстве юстиции", - заметил депутат.

“Я всегда выступал категорически против тезиса, который сегодня навязывают Президенту, о том, что он, мол, должен быть равноудален от всех. От кого Президент должен быть равноудален? От Майдана и от коммунистов? Разве это одно и то же? У Президента, как у любого человека, есть сердце, и оно всегда будет ближе до той или другой политической силе. Я уверен, что сердце Президента остается с Майданом и с "Нашей Украиной", - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 октября глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключил, что В.ЮЩЕНКО может сложить полномочия почетного председателя партии «Народный Союз Наша Украина».