Комитет ВР по нацбезопасности обратится к руководству страны с просьбой определить поставщика средств связи для армии

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к военно-политическому руководству страны с просьбой активизировать принятие решения по поставщику средств связи для армии. Об этом на своей странице в ФБ сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

По его словам, на заседании комитета 21 июня было заслушано руководство комиссии, которая провела испытания средств связи для ВСУ (израильская Elbit vs турецкая Асельсан, испытания закончилась 12-го июня).

«Практически по всем параметрам, данные по которым были озвучены, турецкие средства связи превзошли израильские. При этом в актах комиссии зафиксированы попытки представителей Израильской компании фальсифицировать результаты испытаний», - сообщает депутат.

По его словам, победитель еще не назван и с позицией Министерства обороны Украины, при его выборе должны быть учтены еще два момента: цена и условия поставок.

По мнению секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народного депутата Ивана Винника, обеспечения армии надежной связью блокирует правительство.

«Это правительство имеет деньги, имеет действенные предложения относительно поставщика качественного военного оборудования, имеет сравнительные испытания от различных иностранных поставщиков, которые произошли недавно на одном из армейских полигонов, но не принимает никаких решений!», - пишет депутат на своей странице в ФБ.

Также депутат предполагает возможную коррупционную составляющую среди причин торможения развития систем связи для армии.

«Сумма, которую планируется в долгосрочной перспективе потратить на связь для военных достигает 350 миллионов долларов США. Такие деньги не могли остаться без внимания украинских коррупционеров. Возможно чиновники, и некоторые нардепы ждут особых предложений? И поэтому без каких либо видимых причин тормозится развитие систем связи для армии?», - пишет Винник.

По его словам, на заседании комитета 21 июня были рассмотрены меры по устранению противодействия чиновников и двух народных депутатов Юрия Деревянко и Игоря Луценко по повышению обороноспособности нашей армии.

«Мы пригласили на комитет детективов НАБУ, которым были предоставлены материалы, свидетельствующие о коррупционной деятельности народных депутатов Юрия Деревянко и Игоря Луценко, направленную на подрыв обороноспособности украинской армии. Также, было указано на непонятную позицию правительства Владимира Гройсмана в вопросах обеспечения украинской армии надежной связью», - пишет депутат.