Трамп поручил расширить военное сотрудничество с Украиной - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал поручение расширить военно-техническое сотрудничество между США и Украиной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров с президентом США сегодня в Вашингтоне.

"Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество по военно-техническому направлению. Мы более подробно сейчас будем это обсуждать с министром обороны США Мэттисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", - отметил он.

Ранее Порошенко заявил, что во время встречи с Трампом получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.