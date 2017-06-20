Трамп поручил расширить военное сотрудничество с Украиной - Порошенко
Отдельно во время встречи Порошенко с Трампом было подчеркнуто сотрудничество по военно-техническому направлению.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал поручение расширить военно-техническое сотрудничество между США и Украиной.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров с президентом США сегодня в Вашингтоне.
"Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество по военно-техническому направлению. Мы более подробно сейчас будем это обсуждать с министром обороны США Мэттисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", - отметил он.
Ранее Порошенко заявил, что во время встречи с Трампом получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.