Порошенко охарактеризовал встречу с Трампом (фото)

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержку в продолжении реформ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Вашингтоне.

"Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку относительно суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко во время рабочего визита в США провел встречу с министром энергетики США Риком Перри.